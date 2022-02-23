"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!

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Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!" – написав Шевченко у своєму Instagram.

Зауважимо, що Андрій Шевченко є легендою збірної України. У статусі гравця Шева провів 111 матчів за "синьо-жовтих", у яких забив 48 голів (найкращий показник в історії). У статусі тренера Андрій Миколайович досягнув історичного чвертьфіналу Євро-2020.

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