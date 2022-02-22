Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на агрессию России по отношению к нашей стране.

"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, в которой я родился и вырос.

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Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко в своем Instagram.

Заметим, Александр провел в сине-желтой футболке 48 поединков, забил восемь мячей и отдал три результативных паса.

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