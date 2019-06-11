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Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

00:26 147 Читати українською
Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / фото Евгения Кравса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга, который завершился со счетом 1:0 в пользу его команды.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Победный состав не меняют. Ребята были в хорошем состоянии. Понимал, что кто-то будет уставать. Было видно, что Караваев устал, но у нас выпал Бутко. ​​Решили, что ставить игрока, который там никогда не выступал, будет неправильно.

Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

У нас есть 3 очка. Новый газон на третий день после Сербии? Думаю, он был в блестящем состоянии. Пожалуй, лучший газон на сегодня в Украине. Мотивационная речь перед игроками? Мои слова идут от сердца. Если ребята почувствовали мою энергию, значит я подобрал правильные слова.

Почему были настолько разные два тайма и так трудно играть с Люксембургом? Во-первых, это вторая спаренная игра, которая всегда дается с трудом. После Сербии было также трудно. Главное – это победа. Нужно было реализовывать моменты в первом тайме. Рисковать никто не хотел, а силы немного покидали после перерыва. Поэтому сборная отошла назад. Пытались уже после выхода из обороны в атаку забить гол. Были не только голевые моменты, но и предпосылки к моментам.

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

Я очень благодарен Львову за такой теплый прием. Я не помню в истории, чтобы две игры команда играла на одном стадионе, и он был так заполнен. Спасибо, мы взяли 6 очков здесь. Увереное ли в Украины турнирное положение сейчас? Состоялись две игры, команда была сосредоточена взять 6 очков. Анализировать наше место в таблице, думаю, неправильно. Нам предстоит следующий 1 матч, и там уже будем анализировать положение", – сказал Шевченко.

Источник: Футбол 24
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Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука
10 июня
1594
Теги
Сборная Украины Главное Украина Украина Евро-2020 Украина - Люксембург Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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