Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу, який завершився з рахунком 1:0 на користь його команди.

"Склад, який переміг, не міняють. Хлопці були в гарному стані. Розумів, що хтось буде втомлюватися. Було видно, що Караваєв втомився, але в нас випав Бутко. Вирішили, що ставити гравця, який там ніколи не виступав, буде неправильно.

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У нас є 3 очки. Новий газон на третій день після Сербії? Думаю, він був у блискучому стані. Мабуть, найкращий газон станом на сьогодні в Україні. Мотиваційна промова перед гравцями? Мої слова ідуть від серця. Якщо хлопці відчули мою енергію, значить я підібрав правильні слова.

Чому були настільки різні тайми і так важко грати з Люксембургом? По-перше, це друга спарена гра, яка завжди дається важко. Після Сербії було також важко. Головне – це перемога. Потрібно було реалізовувати моменти в першому таймі. Ризикувати ніхто не хотів, а сили трохи покидали після перерви. Тому збірна відійшла назад. Намагалися вже після виходу з оборони в атаку забити гол. Були не тільки гольові моменти, а й передумови до моментів.

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Я дуже вдячний Львову за такий теплий прийом. Я не пам'ятаю в історії, щоб дві гри команда грала на одному стадіоні, і він був такий заповнений. Дякую вам, ми взяли 6 очок тут. Чи впевнене в України турнірне становище зараз? Відбулися дві гри, команда була зосереджена взяти 6 очок. Аналізувати наше місце в таблиці, думаю, неправильно. У нас попереду наступний 1 матч, і там вже будемо аналізувати становище", – сказав Шевченко.