Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург в 4-м туре отбора на Евро-2025 U-21. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Унаи Мельгосы продолжила победную серию. Украинская молодежка в 4-м туре отбора отгрузила Люксембургу 4 гола и возглавляет турнирную таблицу группы F с 12 очками.

Украина разбила Люксембург и продолжает лидировать в отборе на Евро-2025 U-21 – помощь Реброва дала результат

Правда, в первом тайме "сине-желтые" забили всего один гол, автором которого стал Ванат. А вот после перерыва стало легче – соперник остался вдесятером, а украинцы отличились еще трижды. Авторами забитых мячей стали Арсений Батагов, Назар Волошин и Игорь Краснопир. 4:0 – уверенная победа Украины.

Следующий матч отбора на чемпионат Европы-2025 молодежная сборная Украины сыграет 21 ноября. Поединок U-21 – Азербайджан U-21 тоже состоится в испанской Мурсии. Начало – в 20:00 по Киеву.