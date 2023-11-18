Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у 4-му турі відбору на Євро-2025 U-21. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Унаї Мельгоси продовжила переможну серію. Українська молодіжка у 4-му турі відбору відвантажила Люксембургу 4 голи і очолює турнірну таблицю групи F з 12-ма очками.

Україна розбила Люксембург і продовжує лідирувати у відборі на Євро-2025 U-21 – допомога Реброва дала результат

Щоправда, у першому таймі "синьо-жовті" забили лише один гол, автором якого став Ванат. А от по перерві стало легше – суперник залишився вдесятьох, а українці відзначилися ще тричі. Авторами забитих м'ячів стали Арсеній Батагов, Назар Волошин та Ігор Краснопір. 4:0 – впевнена перемога України.

Наступний матч відбору на чемпіонат Європи-2025 молодіжна збірна України зіграє 21 листопада. Поєдинок Україна U-21 – Азербайджан U-21 теж відбудеться в іспанській Мурсії. Початок – о 20:00 за Києвом.