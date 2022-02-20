"Были ли у меня другие варианты, кроме Александрии? ДДа, было несколько вариантов, но они были не конкретные. Александрия сразу дала понять, что хочет видеть меня в команде, и я долго не думал над этим предложением.

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Варианты были из УПЛ, но клубы называть бессмысленно. Из топ-7? Плюс-минус да. Я сейчас футболист Александрии и меня все устраивает. Относительного того, что я мог оказаться у отца в Полесье – это неправда.

Вариантов продолжить карьеру в России тоже не было. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался. Украина для меня – все. Украина мне многое дала. Хотя я родился в Москве, но я там прожил очень мало. В три года я уже переехал с семьей в Киев. Поэтому я считаю себя полноценным киевлянином. Всю свою сознательную жизнь провел в Киеве и Украине. Для меня Украина – это мой дом", – сказал Калитвинцев в комментарии FanDay.

Напомним, Владислав присоединился к Александрии 10 января. Десна была против ухода игрока, однако в начале февраля Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов разрешил "горожанам" зарегистрировать Калитвинцева как игрока клуба. Черниговцы планируют обжаловать переход игрока в Александрию – палата по разрешению споров УАФ начнет рассмотрение дела 2 марта.

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