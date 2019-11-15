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Украина – Эстония: определился лучший игрок поединка по версии Instat

09:46 87 Читати українською
Украина – Эстония: определился лучший игрок поединка по версии Instat
Победный гол Украины / Фото УАФ

Украина принимала Эстонию в спарринге (1:0). Стало известно, кто принес больше всего пользы своей команде.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Лучшим игроком матча по версии Instat стал хавбек "сине-желтых" Роман Безус, который набрал 305 баллов.

Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

Стоит отметить, что игрок Гента провел на поле лишь тайм, сумел нанести три удара по воротам соперника, один из которых и принес победу команде Шевченко.

На втором и третьем местах расположились Игорь Пластун (294 очка) и Сергей Болбат (283).

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Украина - Эстония Украина Украина Сборная Украины Роман Безус Роман Безус
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