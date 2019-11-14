Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

Сборная Украины одолела команду Эстонии (1:0) в товарищеском поединке. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов матча.

"Сине-желтые" контролировали игру на протяжении всех 90 минут. Однако, подопечных Андрея Шевченко в течение длительного времени подводила реализация. В частности, свои моменты не сумели реализовать Беседин, Соболь, Ярмоленко и другие.

Украина – Эстония: послематчевый комментарий Андрея Шевченко

Серия замен от тренерского штаба украинцев во втором тайме немного снизила градус противостояния. Но под занавес поединка сборная Украины устроила финальный штурм, чтобы вырвать победу. В конце концов, эти потуги дали результат. На 90+2-й минуте Роман Безус пробил со штрафного, а мяч, задев стенку, дезориентировал эстонского голкипера и опустился под перекладину.

Обзор матча Украина – Эстония:

Украина вымучила победу над Эстонией на последних секундах матча – Безусу помог экс-игрок Карпат