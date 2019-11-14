Украина вымучила победу над Эстонией на последних секундах матча – Безусу помог экс-игрок Карпат

Украина дожала Эстонию (1:0) в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Счет и обзор читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Эстония на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Если команда Шевченко досрочно выиграла свою игру отбора, то прибалты взяли лишь одно очко за 7 туров. Эстония исторически – один из самых удобных наших оппонентов. Все 4 предыдущих матча завершались победами "сине-желтых", в которых соперник не забил ни одного гола. Такой же провальный баланс против наших имеют также Казахстан, Андорра и ... Сербия, с которой сыграем в воскресенье в последнем матче отбора Евро-2020. Так что Эстония рисковала повторить антирекорд, принадлежащей Люксембургу (5 поражений за 5 игр).

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Первую опасную атаку на 4-й минуте разогнал правым флангом Ярмоленко. Андрей прошел в штрафную, отдал пас пяткой на Болбата, а Беседин замыкал навес Сергея с нескольких метров – классный сейв 23-летнего эстонского голкипера. Проблемы на старте с позиционными атаками компенсировали ошибки гостей под прессингом, которые и предоставляли нашим немного пространства впереди. Сидорчук сыграл на подборе после попытки Цыганкова прорваться слева – очень далеко от ворот пробил. Упомянутые динамовцы красиво обводили соперников, но потом не могли воспользоваться полученным преимуществом – успевали прибалты перестроиться. Как и Цыганкова, заблокировали пас после прохода Болбата.

Шахов наконец-то сыграл через тонкий пас, но вице-капитан Динамо не сумел прорваться в штрафную, проиграв силовую борьбу. Короткий розыгрыш Евгения с Цыганковым завершился ударом Беседина – мяч от ноги соперника опустился над воротами. Прорывают хозяева поочередно правый и левый фланги. Цыганков запускал Соболя, Сидорчук – Болбата. Одна проблема – никто не замыкает эти подачи, но уже поинтереснее. Коваленко приложился издали со штрафного, снова выше ворот. Сидорчук вместо паса решил пробить, но махнул мимо мяча, Ярмоленко подхватил и выстрелил не слишком лучше.

Свой первый угловой Эстония заработала на 37-й минуте, однако на этом и все. Шахов классным разрезным пасом нашел Ярмоленко, однако его прострел получился не очень удобным – Беседин не замкнул. Опять работает прессинг после того, как эстонцы на свою голову отобрали мяч возле своих ворот. Сидорчук перехватил, быстрый розыгрыш, пас Шахова под удар Соболю – немного перекрутил Эдуард. И снова Сидорчук с фулбеком Брюгге! Опорник Динамо вырезал пас на левый фланг, а там Соболю позволили ворваться в штрафную, но удар совсем не получился.

Первая опасная атака гостей в конце тайма. Аниеру предоставили много пространства в центре штрафной, он почему-то отдал левее, а там Лийвак попытался нарисовать пенальти, испанский арбитр не поверил. Украина в эти 45 минут доминировала в контроле (68% на 32%) и ударах (10:0), но качество моментов (2:0 в створ) и острота (только шанс Беседина можно называть 100-процентным, большинство других выстрелов шли издалека) заставляют откровенно печалиться.

Серия замен в перерыве. Сидорчука заменил Дмитрий Иванисеня – дебютный матч хавбека Зари за сборную. Динамовцы Артем Шабанов и Виталий Буяльский вышли вместо игроков Шахтера Матвиенко и Коваленко соответственно. Цыганков уступил место на поле Безусу. Шабанов сразу же получил локтем по лицу. Миколенко начал разминаться. Ярмоленко роскошной диагональю вывел Соболя в штрафную на скорости. Эдуард решил отдавать на прикрытого двумя Беседина, а надо было решать самому. Опять капитан хозяев отдал под удар, Безус выкручивал в дальний угол – красивый прыжок голкипера помешал. Ярмоленко тянет с решением и пробивает прямо в руки вратарю.

Бывший вингер Карпат Сергей Зенев вышел у гостей на 62-й. Ярмоленко поменял Швед на 66-й. Шахов стал капитаном после Андрея, хотя для него это 6-й матч в сборной и только 2-й выход в стартовом составе. Вот это да. Швед сместился с правого фланга в центр, но пробил недостаточно сильно. Другой экс-игрок Карпат, Зенев нанес первый удар эстонцев после 15-и подряд попыток украинцев – снаряд опасно приземлялся на ворота. Шепелев заменил Шахова, и у нас третий капитан. На этот раз повязка досталась Безусу.

Шепелев смело пошел на нескольких оппонентов и заработал штрафной. Безус попал в стенку. Швед классно набросил с левой. Защитник опередил Беседина и пробил по своим воротам – Игонен снова выручил. Добавили украинцы в скоростях, увеличилось количество прострелов и навесов с флангов. Зенев едва не воспользовался ошибкой Шепелева, но динамовца подстраховал одноклубник Шабанов, заблокировав удар из пределов штрафной. Безус потянул мяч, заработал штрафной и сам же выполнил. Капитан выводит вперед Украину на 90+2 минуте, но тут все решил рикошет от... Зенева. Помог по старой памяти.