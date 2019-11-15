Україна – Естонія: визначився найкращий гравець поєдинку за версією Instat

Україна приймала Естонію у спарингу (1:0). Стало відомо, хто приніс найбільше користі своїй команді.

Найкращим гравцем матчу за версією Instat став хавбек "синьо-жовтих" Роман Безус, який набрав 305 балів.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Варто відзначити, що гравець Гента провів на полі лише тайм, зумів нанести три удари по воротах суперника, один з яких і приніс перемогу команді Шевченка.

На другому і третьому місцях розташувались Ігор Пластун (294 очки) і Сергій Болбат (283).

Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає