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Україна – Естонія: визначився найкращий гравець поєдинку за версією Instat

09:46 666 Читать на русском
Україна – Естонія: визначився найкращий гравець поєдинку за версією Instat
Переможний гол України / Фото УАФ

Україна приймала Естонію у спарингу (1:0). Стало відомо, хто приніс найбільше користі своїй команді.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Найкращим гравцем матчу за версією Instat став хавбек "синьо-жовтих" Роман Безус, який набрав 305 балів.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Варто відзначити, що гравець Гента провів на полі лише тайм, зумів нанести три удари по воротах суперника, один з яких і приніс перемогу команді Шевченка.

На другому і третьому місцях розташувались Ігор Пластун (294 очки) і Сергій Болбат (283).

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Теги
Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Роман Безус Роман Безус
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