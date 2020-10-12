"Украина – действительно интересный коллектив, который сохраняет верность собственным идеям даже несмотря на кадровые потери. У них есть много техничных игроков, поэтому нам придется приложить немало усилий, чтобы победить завтра. Мое мнение об этой команде не изменилась после домашней победы. Повторюсь, нам нужно продемонстрировать очень хороший футбол, чтобы обыграть Украину.

Это ключевой поединок для нас. Завтра будет совсем другая игра, чем в Вальдебебас.

Конечно, соперники лучше изучили Ансуи Фати – это проблема всех форвардов, им приходится каждый раз искать что-то новое. Мы будем стараться создавать для него как можно больше голевых ситуаций, чтобы он получал мяч в лучших условиях. Ему всего 17 лет, но он уже обладает серьезным опытом игры в подобных матчах.

Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Наша идея – постоянно атаковать и владеть мячом. С Швейцарией было сложно, ведь соперник высоко прессинговал, но в итоге мы справились с этой ситуацией.

Несмотря на ситуацию с пандемией, матч со зрителями вселяет оптимизм. Считаю, что вскоре мы сможем вернуться к нормальности. Очевидно, что присутствие фанов на трибунах – это преимущество для хозяев. Впрочем, я говорил своим игрокам, что возможность играть с публикой – позитив и для нас. Пусть представляют, что болельщики поддерживают их.

Испанию сравнивают с Феррари? Что ж, тогда Украина – это еще один Феррари.

Шевченко – тренер высокого уровня. Сборная Украины обладает хорошим составом с качественными исполнителями, например, Степаненко, который играет в средней линии. Если вы называете свою команду загадкой, что нам говорить...", – отметил Луис Энрике.

"Откуда их берут и, самое главное, зачем?" – Украина не готова бороться с топ-сборными и большой недостаток наших арен