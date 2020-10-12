Сборные Украины и Испании встретятся 13 октября в рамках Лиги наций УЕФА. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Испания состоится во вторник в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры четвертого тура группового этапа Лиги наций 2020/21 – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Украина – Испания: прогноз на матч Лиги наций

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill безусловным фаворитом противостояния считают "Фурию роху". На победу испанцев можно поставить со скромным коэффициентом 1,40. Вероятность ничьей оценивается выше победы сборной Украины – 4,40. Зато потенциальный успех команды Шевченко оценили ошеломляющим баллом 7,00.

Австрийцы из Bwin менее категоричны в своих прогнозах. Здесь немного больше верят в победу "сине-желтых", установив коэффициент на победу украинцев на уровне 6,50. Возможная победа испанцев оценивается баллом 1,45. А на ничью можно поставить с хорошим коэффициентом 4,50.

Украина и Испания этой осенью встретятся во второй раз. В начале сентября "Фурия роха" разгромила украинцев в Мадриде, забив 4 безответных мяча. Голами тогда отметились Серхио Рамос (дважды), Ансу Фати и Ферран Торрес.

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