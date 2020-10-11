После Франции все боялись очередного фиаско с полной торбой мячей, но дома, при поддержке родных болельщиков, команда Шевченко выглядела гораздо достойнее. Если бы не ужасная ошибка Бущана, одного из героев противостояния, мы могли бы зацепиться за очки, хотя по игре снова остается больше вопросов, чем ответов.

Украина – Германия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нынешний состав сборной Украины показал свой максимум, считает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас, напомнив, что против испанцев придется играть без основного трио хавбеков Степаненко-Зинченко-Малиновский. Последний пропускает матч из-за дисквалификации.

Думаю, цей склад збірної показав свій максимум. Так, вище голови не стрибнув. Бущану можна хіба поспівчувати. Але однозначно не звинувачувати. Якби не його сейви - пропустили б цілу торбу. А далі не лише без Стьопи і Зіни, а й без Маліни. Без цього тріо в центрі буде ще важче ‍♂️ — Igor Burbas (@iburbas) October 10, 2020

1:2 – это результат, который мы заслужили, пишет эксперт ТК Футбол Евгений Левченко.

1:2 объективно тот результат, который мы заслужили, но не хотели. Немцы играли порой вальяжно, вполсилы, но мы не могли их наказать. Второй тайм лучше, наглее, быстрее. Были моменты, но увы... — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 10, 2020

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех пытается искать позитив: "Сборная понравилась своей гибкостью! Шевченко не продолжил играть в контроль, там где мы просто не можем этого делать!"

Збірна сподобалась своєю гнучкістю! Шевченко не продовжив грати у контроль , там де ми просто не можемо цього робити! Хоч і поразка, але більше позитиву — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 10, 2020

Артем Франков, главный редактор журнала "Футбол", свирепствовал из-за курьезного гола в ворота Бущана.

Комментатор Кирилл Круторогов задел больную тему – откуда берутся дудки на украинских стадионах.

За мотивами матчу Україна - Німеччина... А де люди дудки беруть? Вони ж ніби не продаються давно, вони грошей вартують (а грошей, наприклад, на квитки на матчі УПЛ нема), вони не модні, їх треба притуляти до рота, вони глушать власні вуха. То де їх беруть і, найголовніше, навіщо? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) October 10, 2020

Ярмоленко, Малиновскому и Яремчуку не хватало взаимопонимания, считает скаут Алекс Великих.

Агент и менеджер Вячеслав Заховайло поделился жестким анализом: "2:1 это не 7:1. Но приходится констатировать факт что сборная полностью разбалансирована. Мне кажется что игроки потеряли веру в себя, да и у тренерского штаба пока просматривается хаос в структуре игры. Кризис идей пока мешает нам. Даже намёка нет на комбинационный стиль анонсированный тренером Шевченко. Связать три передачи сейчас для сборной проблема. Посмотрим чем закончится этот год. Но пока мы неготовы конкурировать с топ командами".

Иного мнения придерживается журналист Руслан Свирин, мол поражение 1:2 от топ-сборной можно считать приличным результатом.

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов был краток...

Пресс-атташе Шевченко – Николай Васильков – предусматривал такое развитие событий еще до игры.

Наши фаны отметились глубоким анализом в социальных сетях.

Україна — Німеччина 1:2



Подяка збірній за останні 15 хвилин. Це було схоже на хороший футбол.



Маліновський — кращий польовий гравець.



Бущан — не без помилок, та по моментам недалеко від Франції.



Матч з глядачами — на стадіоні легко організувати соціальну дистанцію. pic.twitter.com/e5Xdasi9KX — Serhiy Herts (@serhiy_herts) October 10, 2020

Единственное, что грустно: столько потенциально опасных перехватов на чужой половине, а что делать 2в2 и 3в3 - не знаем. Малина в прессинге - зверь. — Vasyl Obaraz (@wengerov) October 10, 2020

Брутальный футбол – о нашем положении в элите Лиги наций...