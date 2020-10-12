"Україна – дійсно цікавий колектив, який зберігає вірність власним ідеям навіть попри кадрові втрати. У них є багато технічних гравців, тому нам доведеться докласти чимало зусиль, аби перемогти завтра. Моя думка про цю команду не змінилась після домашньої перемоги. Повторюсь, нам потрібно продемонструвати дуже хороший футбол, щоб обіграти Україну.

Це ключовий поєдинок для нас. Завтра буде зовсім інша гра, ніж у Вальдебебас.

Звісно, що суперники краще вивчили Ансу Фаті – це проблема усіх форвардів, їм доводиться кожного разу шукати щось нове. Ми будемо намагатися створювати для нього якомога більше гольових ситуацій, аби він отримував м’яча у найкращих умовах. Йому лише 17 років, але він вже володіє серйозним досвідом гри у схожих матчах.

Україна – Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Наша ідея – постійно атакувати і володіти м’ячем. З Швейцарією було складно, адже суперник високо пресингував, але зрештою ми впорались з цією ситуацією.

Дивлячись на ситуацію з пандемією, матч з глядачами вселяє оптимізм. Вважаю, що незабаром ми зможемо повернутися до нормальності. Очевидно, що присутність фанів на трибунах – це перевага для господарів. Утім, я говорив своїм гравцям, що можливість грати з публікою – позитив і для нас. Нехай уявляють, що уболівальники підтримують їх.

Іспанію порівнюють з Феррарі? Що ж, тоді Україна – це ще один Феррарі.

Шевченко – тренер високого рівня. Збірна України володіє хорошим складом з якісними виконавцями, наприклад, Степаненко, який грає в середній лінії. Якщо ви називаєте свою команду загадкою, що ж тоді говорити нам...", – зазначив Луїс Енріке.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів