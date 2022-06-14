Подопечных Александра Петракова перед матчем с ирландцами будут вдохновлять соотечественники из Прикарпатья.

Уже сегодня, 14 июня, сборная Украины в Польше проведет свой третий поединок в рамках Лиги наций. Соперником "сине-желтых" станет сборная Ирландии.

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Перед матчем традиционно прозвучат гимны стран. Заряжать нашу команду на победу будут "PATSYKI Z FRANEKA", сообщает пресс-служба УАФ. Прикарпатская этнопоп-группа, которая создает мощный грув на танцевальных ритмах, смешивая их с украинскими народными мотивами и инструментами и самобытной украинской лирикой, попытается удивить своим прочтением славня.

Напомним, поединок состоится на стадионе ЛКС в польской Лодзи. Встреча стартует в 21:45.

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