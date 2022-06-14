Две недели ежедневных международных поединков – это слишком. Даже от темы сборной Украины начинаешь уставать, а наш главный тренер стал говорить о желании вернуться домой ещё перед первым матчем против Ирландии. Что ж, осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Встреча с "зелёной армией" в Лодзи станет последней в летнем цикле Лиги наций и последней в сезоне.

Александр Петраков после победы над Арменией заявил, что с ирландцами будет трудная игра. Тогда это заявление казалось странным, ведь подопечные Стива Кенни потерпели два поражения в стартовых турах – они проиграли в Ереване и уступили резервистам Украины. Их футбол в лучшем случае можно было назвать посредственным. Впрочем, всего через несколько часов айриши устроили разгром Шотландии, которой пророчили минимум второе место в группе. Что наиболее важно, счёт 3:0 был совершенно по делу.

Ничего особенного при этом команда не продемонстрировала. Тот же высокий прессинг, та же мобильность форвардов (Обафеми забил супергол и отдал красивый ассист), та же ставка на верховые дуэли (два из трёх мячей пришли с воздуха, а еще один не засчитали). Точно такие же паттерны Ирландия использовала в Дублине против Украины, однако там "зелёной армии" чутка повезло при завершении. Разница заключалась только в схеме – до встречи с шотландцами Стив Кенни использовал 3-4-3, но затем перешёл на 3-5-2.

Делать выводы по нашему первому матчу с айришами непросто, ведь Александр Петраков выставил молодёжь и глухой резерв. При таком составе какие-либо количественные показатели приходится использовать с большой осторожностью – впрочем, противостояние в Дублине очень гармонично вписывается в общую картину нашего летнего цикла. Для него были характерны три важные проблемы – Украина тяжело раскрывала низкие оборонные блоки, теряла контроль над игрой в середине второго тайма и очень сильно страдала от верховых дуэлей.

Плохая оборона при кроссах естественна для отечественных футболистов, а вот другие недоработки стоили нам путевки на ЧМ-2022. Тренерский штаб пытается что-то придумывать для улучшения ситуации – в частности, в матче с Арменией испробывали Зинченко в роли ложного фулбека, как в Ман Сити. Получилось не очень, но не только с Александром. Украина в принципе играла узко, скатываясь большой группе игроков в центр и не растягивая защиту соперника через фланги. Это уже не говоря о куче других нюансов вроде неудобных позиций Малиновского и Шапаренко.

Как следствие, армяне долгое время уверенно оборонялись, не пуская украинцев в собственную штрафную. Наша средняя длина удара в том поединке составила аж 23,7 метра. С Ирландией было 23,9, а с Уэльсом за последние 15 минут "сине-желтые провели" всего 2 выстрела со средней дистанции более 31 метр. По касаниям в штрафной та же беда – 21 в Лодзи, 14 в Дублине, 26 в Кардиффе.

И это при том, что подопечные Александра Петракова производили от 350 до 900 передач за матч, в среднем владея мячом 64% времени. Доминирование есть, но нет понимания, как конвертировать его в прорыв насыщенной обороны. Как следствие, Украина большую часть ударов наносит с дистанции.

Кроме того, команда постоянно проигрывает подбор и испытывает трудности с выходом из-под прессинга. Особенно это становится заметно в середине второго тайма, когда лидеры уже не вытягивают прежний темп, а соперник всё наглее лезет вперёд. Это приводит к хаосу в центре и на нашей половине – потерь становится больше, а вместе с ними и контратак с навесами. Между тем, сегодня нашей сборной снова придётся встретиться с коллективом, который играет в три защитника, обороняется в низком блоке, высоко прессингует и активно идёт в борьбу.

Даже с такими проблемами Украина способна побеждать любого. У нас очень качественная команда, использующая современные тренды при организации игры – в частности, позиционная ротация в комбинационных ромбах на узком пространстве характерна для Ливерпуля и Ман Сити. Лидеры сборной при этом способны сами решать проблемы на поле – например, Малиновский забил армянам после того, как решил поменяться позициями с Шапаренко (правда, с такими решениями важно не переборщить). Кроме того, мы неплохо прессингуем равных себе и очень прилично смотримся в борьбе.

Впрочем, без эффективных идей по взлому автобусов, а также без устранения проблем с подборами и потерей контроля над матчем Украина не сможет стабильно выходить на ЧМ-2022 – доказано Уэльсом. Именно поэтому в поединке против Ирландии хочется увидеть не столько результат, сколько новые тактические решения от Александра Петракова. Лига наций нужна для экспериментов, а уж затем для выхода в дивизион А.

Кадровая ситуация

Наша команда продолжает страдать от простуды, полученной 9 дней назад в Кардиффе. По крайней мере, высокую температуру у 1-2 футболистов перед каждым матчем Лиги наций списывали именно на валлийскую погоду – об этом говорит и Александр Петраков, и пресс-атташе. У многих фанов возникли подозрения о коронавирусе, но умалчивание фактов об эпидемии до сих пор не было характерно для украинской сборной. Вероятно, дело действительно в том злосчастном дожде.

Лагерь "сине-жёлтых" уже покинули Пятов, Бущан и Степаненко. У Яремчука проблемы с голеностопом – сможет ли он сыграть, покажет МРТ. Попов и Соболь жёстко столкнулись на тренировке, но оба остаются в обойме. Зубков вряд ли выйдет на поле, у него ведь температура. У Малиновского та же ситуация. Зато в заявку возвращаются Ярмоленко и Сирота.

Очень интересно, как Александр Петраков выпутается из такой кадровой ситуации. Возможно, тренер снова сменит схему на 3-4-3, но 4-3-3 кажется более вероятной. Кроме того, можно спрогнозировать появление Ризныка в старте. Всё таки, он ещё не играл в летнем цикле.

У ирландцев тоже не всё в порядке. Обафеми получил небольшое повреждение в матче против Шотландии, поэтому его появление в Лодзи остаётся под вопросом. Из-за перебора жёлтых не сыграет Даффи, кошмаривший Украину в Дублине. Кроме того, сборную покинул Иган. Стивену Кенни в этих условиях пришлось довызвать Ричарда Данна из КПР.

Ориентировочные составы на матч Украина – Ирландия

Украина: Ризнык – Караваев, Попов, Матвиенко, Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зинченко – Ярмоленко, Довбик, Цыганков

Ирландия: Келлехер – Коллинс, О'Ши, Данн – Кристи, Браун, Моламби, Каллер, Макклин – Огбене, Перротт

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают Украину фаворитом, хотя коэффициенты на нашу победу высокие – в районе 1,8. Иначе и быть не могло при такой кадровой ситуации, да и триумф ирландцев над шотландцами заставляет нервничать. Впрочем, главной проблемой в этом матче станет взлом насыщенной обороны "зелёной армии". Матч с большой вероятностью станет очень непростым.

Тем не менее, подопечные Александра Петракова должны добиться положительного результата. Во-первых, у "сине-жёлтых" даже при всех своих минусах есть определённый запас класса, который позволяет бить все коллективы из дивизиона В Лиги наций. Украинцы побеждают, хоть и не без скрипа, а конкретно айришей вообще удалось переиграть резервистами (да ещё и в Дублине).

Во-вторых, Ирландия обороняется большой группой футболистов, однако качество этой обороны не очень высоко – как в кадровом плане, так и в тактическом. К голкиперу Келлехеру тоже есть вопросы, ведь его команда пропускает достаточно простые голы. Армяне забили ударом из-за пределов штрафной, а Цыганков отличился, просто исполнив подачу на дальнюю штангу.

В конце концов украинцев будет гнать вперёд публика в Лодзи. Это тоже важный фактор – он напоминает футболистам, для кого они играют и что значит победа сборной в наше время. Именно поэтому мы ставим на триумф "сине-жёлтых".