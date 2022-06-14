Украина – Ирландия: команды определились с экипировкой на поединок Лиги наций
12:57 - Читати українською
Сборные Украины и Ирландии выбрали форму, в которой будут играть в матче 3 тура Лиги наций.
Сборная Украины выйдет на поединок в синих цветах, а голкипер в салатовой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.
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Ирландцы же сыграют в оранжевых футболках, вратарь же будет противостоять нашим ребятам в желтом.
К слову, матч Украины против Ирландии состоится уже сегодня, 14 июня, начало встречи в 21:45. Первая встреча между командами завершилась минимальной победой "сине-желтых", возглавляющих группу с 6 пунктами.
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