Сборные Украины и Ирландии выбрали форму, в которой будут играть в матче 3 тура Лиги наций.

Сборная Украины выйдет на поединок в синих цветах, а голкипер в салатовой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ирландцы же сыграют в оранжевых футболках, вратарь же будет противостоять нашим ребятам в желтом.

К слову, матч Украины против Ирландии состоится уже сегодня, 14 июня, начало встречи в 21:45. Первая встреча между командами завершилась минимальной победой "сине-желтых", возглавляющих группу с 6 пунктами.

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