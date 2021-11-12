Стало известно, кто из представителей сборной Украины стал самым полезным игроком в товарищеском поединке против Болгарии.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком встречи не только по версии болельщиков, но и по оценкам InStat, сообщает Команда№1.

Украина – Болгария: 40 ударов, феноменальный футбол – дебютант и Малиновский впечатляют, подвиг сына на глазах легенды

Капитан сборной Украины набрал 307 баллов, совершив 67 ТТД с браком 25%, пять обводок, пять ключевых передач и три удара по воротам. В топ-3 игрока матча также вошли представители "сине-желтых" – Руслан Малиновский (303 балла) и Тарас Степаненко (298 баллов).

Напомним, сборная Украины, несмотря на тотальное преимущество, не смогла обыграть Болгарию (1:1). Впереди команды Александра Петракова решающий поединок квалификации ЧМ-2022 – во вторник, 16 ноября, украинцы на выезде сыграют "матч смерти" с Боснией и Герцеговиной.

"Развернуть фарт жопой": сборной Украины после аномалии в Одессе советуют крайний метод – Лобановскому это помогло