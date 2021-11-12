Стало відомо, хто з представників збірної України став найкориснішим гравцем у товариському поєдинку проти Болгарії.

Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем зустрічі не тільки за версією вболівальників, але й за оцінками InStat, повідомляє Команда№1.

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Капітан збірної України набрав 307 балів, здійснивши 67 ТТД із браком 25%, п'ять обведень, п'ять ключових передач та три удари по воротах. До топ-3 гравців матчу також увійшли представники "синьо-жовтих" – Руслан Маліновський (303 бали) та Тарас Степаненко (298 балів).

Нагадаємо, збірна України попри тотальну перевагу не змогла обіграти Болгарію (1:1). Попереду у команди Олександра Петракова вирішальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022 – у вівторок, 16 листопада, українці на виїзді зіграють "матч смерті" з Боснією і Герцеговиною.

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