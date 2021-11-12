Украина – Болгария: болельщики выбрали "Льва" товарищеского матча
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко добавил в свою коллекцию очередной индивидуальный приз в составе национальной команды.
Вингер Вест Хэм Андрей Ярмоленко был признан "Львом" матча по итогам поединка против болгар, сообщает официальный Instagram УАФ.
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Интересно, что эту награду капитан сборной Украины получил в четвертый раз подряд. 32-летний футболист провел на поле весь матч и помог "сине-желтым" спасти ничью за десять минут до финального свистка.
Напомним, впереди у команды Александра Петракова решающий поединок квалификации ЧМ-2022 – во вторник, 16 ноября, украинцы на выезде сыграют "матч смерти" с Боснией и Герцеговиной.
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