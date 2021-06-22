Украина – Австрия: InStat определил лучших игроков команды Шевченко – сенсационный первый, неожиданный второй
"Сине-желтые" узнали оценки выступления своих игроков в решающем матче за выход в плей-офф Евро-2020.
Лучшим в составе сборной Украины по данным InStat стал защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко. Представитель Динамо смог набрать 319 баллов.
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В топ-3 вошли также Александр Караваев (299) и Николай Шапаренко (289). Наихудшим среди украинцев стал Роман Яремчук с 215 баллами (среди тех, кто вышел в старте). Артем Беседин, который провел на поле всего 5 минут, вообще остался без оценки.
В общем, игроки сборной Украины набрали по версии Instat следующие баллы:
1. Виталий Миколенко – 319 баллов.
2. Александр Караваев – 299 баллов.
3. Николай Шапаренко – 289 баллов.
4. Николай Матвиенко – 285 баллов.
5. Георгий Бущан – 272 балла.
6. Илья Забарный – 270 баллов.
7. Андрей Ярмоленко – 257 баллов.
8. Сергей Сидорчук – 251 балл.
9. Руслан Малиновский – 244 балла.
10. Марлос – 237 баллов.
11. Виктор Цыганков – 225 баллов.
12. Александр Зинченко – 222 балла.
13. Роман Яремчук – 215 баллов.
14. Артем Беседин – без оценки.
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