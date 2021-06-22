"Сине-желтые" узнали оценки выступления своих игроков в решающем матче за выход в плей-офф Евро-2020.

Лучшим в составе сборной Украины по данным InStat стал защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко. Представитель Динамо смог набрать 319 баллов.

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В топ-3 вошли также Александр Караваев (299) и Николай Шапаренко (289). Наихудшим среди украинцев стал Роман Яремчук с 215 баллами (среди тех, кто вышел в старте). Артем Беседин, который провел на поле всего 5 минут, вообще остался без оценки.

В общем, игроки сборной Украины набрали по версии Instat следующие баллы:

1. Виталий Миколенко – 319 баллов.

2. Александр Караваев – 299 баллов.

3. Николай Шапаренко – 289 баллов.

4. Николай Матвиенко – 285 баллов.

5. Георгий Бущан – 272 балла.

6. Илья Забарный – 270 баллов.

7. Андрей Ярмоленко – 257 баллов.

8. Сергей Сидорчук – 251 балл.

9. Руслан Малиновский – 244 балла.

10. Марлос – 237 баллов.

11. Виктор Цыганков – 225 баллов.

12. Александр Зинченко – 222 балла.

13. Роман Яремчук – 215 баллов.

14. Артем Беседин – без оценки.

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