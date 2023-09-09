Подопечных Сергея Реброва будет вдохновлять на поединок с вице-чемпионами Европы автор своеобразного неофициального гимна Украины.

Роль ведущей матча в польском Вроцлаве досталась Александре Лободе, сообщает пресс-служба УАФ.

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А гимн Украины вживую исполнит певец Тарас Петриненко. Стартовый свисток матча Украина – Англия прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что "сине-желтые" сейчас занимают второе место в группе C, набрав 6 очков за 3 тура. Единственное поражение украинцы потерпели как раз от Англии (0:2).

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