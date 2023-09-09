Украина – Англия: известны ведущая и исполнитель гимна на матче отбора Евро-2024
9 сентября 17:01 - Читати українською
Подопечных Сергея Реброва будет вдохновлять на поединок с вице-чемпионами Европы автор своеобразного неофициального гимна Украины.
завершено
Кайл Уокер 41’
41’ Кайл Уокер
Роль ведущей матча в польском Вроцлаве досталась Александре Лободе, сообщает пресс-служба УАФ.
Украина – Англия: команды определились с формой на матч отбора Евро-2024
А гимн Украины вживую исполнит певец Тарас Петриненко. Стартовый свисток матча Украина – Англия прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что "сине-желтые" сейчас занимают второе место в группе C, набрав 6 очков за 3 тура. Единственное поражение украинцы потерпели как раз от Англии (0:2).
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter