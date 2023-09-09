Україна – Англія: відомі ведуча та виконавець гімну на матчі відбору Євро-2024
9 вересня 17:01 - Читать на русском
Підопічних Сергія Реброва надихатиме на поєдинок з віце-чемпіонами Європи автор своєрідного неофіційного гімну України.
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Кайл Вокер 41’
41’ Кайл Вокер
Роль ведучої матчу у польському Вроцлаві дісталась Олександрі Лободі, повідомляє прес-служба УАФ.
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А гімн України наживо виконає співак Тарас Петриненко. Стартовий свисток матчу Україна – Англія пролунає о 19:00 за київським часом.
Відзначимо, що "синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі C, набравши 6 очок за 3 тури. Єдиної поразки українці зазнали якраз від Англії (0:2).
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