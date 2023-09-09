Украинская и английская команды выбрали цвета, в которых сойдутся в сегодняшней игре.

Сборная Украины на матч против "Трех львов" выйдет в желтой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" будет в зеленой форме.

Английская команда сыграет в красном обмундировании, а вратарь соперника будет в черном наряде.

Напомним, матч против сборной Англии состоится уже сегодня, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 19:00.

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