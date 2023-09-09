Украина – Англия: команды определились с формой на матч отбора Евро-2024
9 сентября 11:54 - Читати українською
Украинская и английская команды выбрали цвета, в которых сойдутся в сегодняшней игре.
завершено
Кайл Уокер 41’
41’ Кайл Уокер
Сборная Украины на матч против "Трех львов" выйдет в желтой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.
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Голкипер "сине-желтых" будет в зеленой форме.
Английская команда сыграет в красном обмундировании, а вратарь соперника будет в черном наряде.
Напомним, матч против сборной Англии состоится уже сегодня, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 19:00.
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