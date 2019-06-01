Уэска назначила легенду Реала Мичела на пост главного тренера

На тренерском мостике Уэски произошли изменения.

Руководство Уэска пригласило в тренерское кресло Мичела, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт испанского специалиста с новым клубом рассчитан до лета 2020 года.

Последним местом работы для Мичела был Райо Вальекано, который уволил специалиста в марте текущего года. Также 56-летний наставник работал в Малаге, Хетафе, Севилье, Олимпиакосе и Марселе.

Мичел является легендой Реала. В статусе игрока он провел за мадридский клуб 404 поединка.

По итогам прошлого сезона Уэска покинула Примеру и опустилась в Сегунду.

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