Уэска назначила легенду Реала Мичела на пост главного тренера

На тренерском мостике Уэски произошли изменения.
Руководство Уэска пригласило в тренерское кресло Мичела, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт испанского специалиста с новым клубом рассчитан до лета 2020 года.
Последним местом работы для Мичела был Райо Вальекано, который уволил специалиста в марте текущего года. Также 56-летний наставник работал в Малаге, Хетафе, Севилье, Олимпиакосе и Марселе.
Мичел является легендой Реала. В статусе игрока он провел за мадридский клуб 404 поединка.
По итогам прошлого сезона Уэска покинула Примеру и опустилась в Сегунду.
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