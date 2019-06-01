Уеска призначила легенду Реала Мічела на посаду головного тренера

На тренерському містку Уески відбулись зміни.

Керівництво Уески запросило у тренерське крісло Мічела, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт іспанського фахівця з новим клубом розрахований до літа 2020 року.

Останнім місцем роботи для Мічела був Райо Вальєкано, який звільнив фахівця у березні поточного року. Також 56-річний наставник працював у Малазі, Хетафе, Севільї, Олімпіакосі та Марселі.

Мічел є легендою Реала. У статусі гравця він провів за мадридський клуб 404 поєдинки.

За підсумками минулого сезону Уеска покинула Прімеру та опустилась в Сегунду.

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