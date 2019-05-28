Экс-игрок Реала и президент Уэски – арестованы: громкий скандал с договорными матчами в Испании

Полиция Испании провела массовую облаву в футбольных кругах Примеры и Сегунды

В Испании прошла массовая облава на преступную группировку, которая занималась коррупцией в Примере и Сегунде.

Правоохранители арестовали членов преступной группировки, подозреваемых в организации матчей с фиксированным результатом в чемпионатах Испании, сообщает mundodeportivo.

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Во время операции операции были арестованы несколько футболистов, в том числе бывший игрок Реала Рауль Браво (потенциальный лидер организации), Борха Фернандес (Вальядолид), Карлос Аранда (экс-игрок нескольких команд Примеры), Самуэль Саис (Хетафе) и Иньиго Лопес (Депортиво).

Задержания происходили и на высших уровнях. Президент Уэски ​​Агустин Ласаоса и председатель медицинской службы того же клуба Хуан Лануза также попали в руки полиции.

Всех задержанных подозревают в коррупции в футбольных кругах Испании, а также в отмывании денег.

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