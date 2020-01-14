Уилшир разыграл Райса в прачечной – оригинальное поздравление с Днем рождения

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир решил разыграть своего одноклубника Деклана Райса на его День рождения.

Джек Уилшир оригинально разыграл своего одноклубника в прачечной, сообщает официальный твиттер Вест Хэма.

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На видео хавбек залез внутрь стиральной машины и дождался прихода Деклана Райса. В момент, когда именниник проходил стиральную машину, Уилшир внезапно открыл дверцу, чем очень напугал Райса.

К слову, именниник Райс, которому исполнился 21 год, провел 21 поединок в составе Вест Хэма в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

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