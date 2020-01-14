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Вілшер розіграв Райса у пральні – оригінальне привітання з Днем народження

14 січня 15:34 269 Читать на русском
Вілшер розіграв Райса у пральні – оригінальне привітання з Днем народження
Джек Вілшер / Reuters

Півзахисник Вест Хема Джек Вілшер вирішив розіграти свого одноклубника Деклана Райса на його День народження.

Джек Вілшер оригінально розіграв свого одноклубника у пральні, повідомляє офіційний твіттер Вест Хема.

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На відео хавбек заліз всередину пральної машини та дочекався приходу Деклана Райса. В момент, коли іменниник проходив пральну машину, Вілшер раптово відкрив дверцята, чим дуже налякав Райса.

До слова, іменниник Райс, якому виповнився 21 рік, провів 21 поєдинок у складі Вест Хема в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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