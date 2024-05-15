Нападающий Жироны Артем Довбик провел прекрасный сезон в чемпионате Испании, из-за чего претендует на награду лучшему игроку Ла Лиги.

На официальном сайте Ла Лиги объявили список игроков, которые поборются за звание лучшего в Испании в сезоне 2023/24.

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Среди претендентов оказался и нападающий Жироны Артем Довбик. В конкурентах украинца Джуд Беллингем (Реал), Винисиус (Реал), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Антуан Гризманн (Атлетико), Кириан Родригес (Лас-Пальмас), Роберт Левандовски (Барселона), Иско (Бетис), Алейш Гарсия (Жирона) и Александер Серлот (Вильяреал).

К слову, Довбик является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 20 голами за 34 поединка. Также Артем записал в свой актив 7 результативных передач.

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