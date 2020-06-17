Нани рассекретил чемпионат, в котором Роналду продолжит карьеру

Вингер американского Орландо Сити Луиш Нани поделился интересной информацией о будущем своего экс-одноклубника и соотечественника, форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

"Несколько лет назад он мне сказал, что, вероятно, окажется в Америке. Это не на 100 %, но шанс, очевидно, есть.

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Это прекрасная лига. Конечно, и лиге, и игрокам есть куда прогрессировать. Но здесь фантастические клубы, хорошая организация, фантастические условия, отличные тренеры и игроки. Все становится лучшим с каждым сезоном. В этой лиге есть все условия. Мы здесь в прекрасной стране. Главное – становиться лучше, не останавливаться в прогрессе", – цитирует Нани ESPN.

Отметим, что Криштиану Роналду имеет действующий до лета 2022-го контракт с Юве. Зимой звездному португальцу исполнилось 35.

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