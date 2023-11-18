Молодежные сборные Польши и Израиля обошли странную позицию УЕФА и поступили, как считают нужным.

Польша и Израиль встретились в рамках отбора молодежного Евро-2025. Команды хотели почтить память жертв теракта ХАМАС 7 октября минутой молчания перед стартом встречи, однако УЕФА запретил это.

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Футболисты нашли выход – они решили организовать импровизированную минуту молчания уже после стартового свистка. Разведя мяч, молодежь Израиля и Польши просто остановилась и опустила головы.

Матч завершился победой (2:1) поляков, возглавляющих свою группу с максимальными показателями после четырех матчей.