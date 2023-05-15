Французский клуб не забывает о своих воспитанниках.

Накануне Ренн в 35-м туре чемпионата Франции разгромил Труа со счетом 4:0 и вплотную приблизился к зоне еврокубков. Перед началом встречи болельщики минутой молчания и аплодисментами почтили память воспитанника клуба Армана Солдина.

Вблизи Бахмута погиб журналист, игравший в детстве за Ренн

Напомним, французский журналист AFP News, который ранее выступал за команды U-13 и U-15 (в 2006-2008 годах), погиб 9 мая в результате российского ракетного удара вблизи населенного пункта Часов Яр, что в Донецкой области (около 17 километров от Бахмута).

Ренн пригласил на игру 30 друзей и родственников корреспондента, в том числе и сестру сестру погибшего, которая проживает в Боснии. Диктор в своей речи напомнил о мужестве Армана и его стремлении "информировать как можно больше людей о реалиях войны".

Кроме того, было решено присвоить имя журналиста одному из молодежных турниров, который проводит Ренн.

Фонсека не смог переиграть конкурента в борьбе за путевку в ЛЕ, Ренн отправил Труа в Лигу 2