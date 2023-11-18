Молодіжні збірні Польщі та Ізраїлю обійшли дивну позицію УЄФА та вчинили, як вважають за потрібне.

Польща та Ізраїль зустрілися в рамках відбору на молодіжне Євро-2025. Команди хотіли вшанувати пам'ять жертв теракту ХАМАС 7 жовтня хвилиною мовчання перед стартом зустрічі, однак УЄФА заборонив це.

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Футболісти знайшли вихід – вони вирішили організувати імпровізовану хвилину мовчання вже після стартового свистка. Розвівши м'яч, молодь Ізраїлю та Польщі просто зупинилася і похилила голови.

Матч завершився перемогою (2:1) поляків, які очолюють свою групу з максимальними показниками після чотирьох матчів.