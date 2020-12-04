УЕФА выбрал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы – среди них талант Милана и соперник Зари
Стали известны имена игроков, которые поборются за звание лучшего в матче 5-го тура Лиги Европы.
Магнус Вольф Эйкрем, Йенс Петтер Хауге, Бурак Йилмаз и Галену претендуют на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает твиттер УЕФА.
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Отметим, что Эйкрем и Галену записали в свой актив по голу и способствовали победам Мольде и Браги соответственно. Хауге отметился голом и ассистом, чем помог Милану осуществить камбэк во встрече с Селтиком.
Турецкий форвард Лилля Бурак Йилмаз также помог своему клубу помочь, оформив дубль в ворота Спарты. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.
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