Заря стартовала в групповом этапе Лиги Европы с трех поражений, но сохраняла шансы на плей-офф благодаря победе на АЕКом в предыдущем туре. Лестер уже гарантировал себе выход из группы, поэтому приехал в Украину неоптимальным составом.

Не было Варди, Шмейхеля, Эванса и Тилеманса, а в обороне впервые после травм вышли Перейра и Сеюнджю. У Зари были вопросы относительно центра защиты – на место дисквалифицированного Вернидуба опустился Иванисеня. А ворота луганчан неожиданно защищал не Шевченко, а Василь.

Заря – Лестер – видео гола и обзор матча

Начало встречи осталось за Зарей. Хозяева активно шли вперед, большими силами располагались в чужих владениях, нагружали заднюю линию соперника. Уже на третьей минуте прошла классная атака через центр: луганчане вываливались 4 в 2, Кабаев отдал на Кочергина, но тот не переиграл голкипера в ближнем углу.

Кочергин в целом выделялся активностью, брал на себя инициативу, смело отдавал нестандартные передачи и бил по воротам. Экспериментальная оборона Лестера не успевала за подопечными Виктора Скрипника. Сеюнджю снова получил повреждение, а Фофана, который его заменил, улучшил ситуацию в защите.

К середине тайма Лестер ничего не показал в атаке. Лишь пару навесов в штрафную, которые легко снимали "черно-белые". Дриблинг Ундера также особой угрозы не представлял. Первые удары нанесли Джастин и Ундер – очень неточно. Во второй половине первого тайма гости наконец взяли мяч под контроль и начали что-то придумывать впереди.

Суператака завершилась выходом Ундера один на один с Василем, но турок пробил мимо дальней штанги. Заря ответила мощным выстрелом Циганикса после углового (парировал голкипер) и отвела игру от своих ворот. До перерыва команды обменялись полумоментами. Барнс слева залетел в штрафную, качнул Иванисеню, но пробил плохо. Юрченко эффектным забросом искал Громова, однако тот проиграл позиционную борьбу.

Второй тайм начался с атак Лестера, которые, правда, завершались бездарными ударами. Ундеру желания было не занимать, однако партнеры его не всегда понимали, а самому Дженгизу не хватало эффективности. Заря же периодически строила быстрые выпады. Кочергин прорвался по левому флангу и навесил – Юрченко головой пробил в перекладину. Другие подачи в штрафную площадь англичан были неточными.

В дальнейшем соперники поочередно переходили в позиционные атаки, но с завершением были проблемы и у тех, и у других. Все же Лестер действовал острее. Ундер накинул точно на голову Фофана, а тот с нескольких метров не попал в ворота. Ихеаначо и Маддисон мощными ударами проверили бдительность Василя – голкипер Зари достойно вышел из эпизода.

А на 84-й минуте Заря забила решающий гол. Луганчане перехватили мяч на чужой половине, перевели атаку на левый фланг Кочергину, потом направо Фаворову, а тот прекрасно прострелил вдоль ворот. Сайядманеш, который за несколько минут до этого вышел на замену, замкнул дальнюю штангу и переправил мяч в пустые ворота! 1:0! Василь на последних секундах делает эффектный сейв после удара Ундера! Победа!

Заря обыграла Лестер, набрала 6 очков и поднялась на третье место в группе G. Впрочем, все шансы на выход в плей-офф сгорели, ведь Брага параллельно одолела АЕК и гарантировала себе как минимум вторую строчку. Лестер с 10 пунктами остался первым. На следующей неделе Заря поедет в Португалию в гости к Браге, но победа в последнем туре не поможет украинцам.