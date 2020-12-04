В четверг, 3 декабря, прошли поединки 5 тура Лиги Европы 2020/21. Отчет о матчах в группах А, B и C читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 5 тур

Группа А

Рома – Янг Бойз – 3:1

Голы: Майораль, 44, Калафьори, 59, Джеко, 81 – Нсаме, 34

ЧФР Клуж – ЦСКА София – 0:0

Удаление: Кипчу, 84

Группа B

Арсенал – Рапид Вена – 4:1

Голы: Ляказетт, 10, Мари, 17, Нкетия, 44, Смит-Роу, 66 – Китагава, 47

Мольде – Дандолк – 3:1

Голы: Эйкрем, 30, Омоиджуанфо, 40, Эллингсен, 67 – Флорес, 90+5

Группа C

Славия – Хапоэль Беер-Шева – 3:0

Голы: Сима, 31, 85, Станчу, 36

Ницца – Байер – 2:3

Голы: Камара, 26, Ндойе, 47 – Диаби, 22, Драгович, 32, Баумгартлингер, 51

В Риме встречались лидеры группы А – Рома и Янг Бойз. Подопечные Фонсеки имели колоссальное преимущество, но одна из редких контратак швейцарцев завершилась голом. Римляне отыгрались еще до перерыва благодаря точному удару Майораля. Во втором тайме шедевр Калафьори и гол Джеко принесли Роме победу и первое место группы. Янг Бойз и Клуж, который потерял очки с ЦСКА, определят обладателя второго места.

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Арсенал, который уже оформил выход из группы B, принимал венский Рапид. Еще до перерыва "канониры" сняли все вопросы о победителе, забив 3 гола. Отметим гол Ляказетта, который пушечным ударом едва не порвал сетку. Сразу после перерыва Рапид сократил отставание, буквально расстреляв ворота Арсенала лишь с третьей попытки – защитники демонстрировали чудеса самоотверженности, но мяч все же влетел в сетку. Арсенал урок усвоил и забил еще дважды. У команды Артеты 15 очков и ни одной потери.

В другом матче Мольде обыграл Дандолк и в последнем туре поедет в гости к Рапиду. Австрийцы отстают от норвежцев на 3 очка и должны побеждать с разницей в 2 гола, чтобы занять второе место.

В квартете C Славия и Байер могли гарантировать себе плей-офф, если набирали хотя бы 1 пункт в поединках против Хапоэля и Ниццы соответственно. Оба лидера группы перевыполнили план, одержав победы. Один из голов за Байер забил экс-динамовец Драгович. В следующем туре Славия и Байер определят победителя группы.

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