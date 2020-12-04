Стали відомі імена гравців, які позмагаються за звання найкращого у матчі 5-го туру Ліги Європи.

Магнус Вольф Ейкрем, Єнс Петтер Хауге, Бурак Їлмаз та Галену претендують на звання найкращого гравця 5-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє твіттер УЄФА.

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Відзначимо, що Ейкрем та Галену записали до свого активу по голу та посприяли перемогам Мольде та Браги відповідно. Хауге відзначився голом та асистом, чим допоміг Мілану здійснити камбек у зустрічі із Селтіком.

Турецький форвард Лілля Бурак Їлмаз також допоміг своєму клубу допомогти, оформивши дубль у ворота Спарти. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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