Союз европейских футбольных ассоциаций продолжает доказывать свою бесхребетность в принятии важных и ответственных решений.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления.

Клубы из Крыма сыграли в чемпионате России – ФИФА и УЕФА молчат и дальше

Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", – говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, 16 июля, два футбольных клуба из Крыма – Севастополь и ялтинский Рубин – впервые сыграли в чемпионате России (во Второй лиге). Союз европейских футбольных ассоциаций обязан наложить дополнительные санкции на страну-оккупанта, однако не спешит это делать.

В 2022 году УЕФА и ФИФА исключили все российские клубы и сборные из своих турниров. РФС угрожал перейти в азиатскую конфедерацию, однако все осталось на уровне разговоров.

Крымские клубы сыграли в чемпионате России: УАФ официально обратилась в УЕФА и ФИФА