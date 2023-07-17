Сегодня, 16 июля, клубы из оккупированного Крыма (в частности, Севастополь) сыграли первый матч во Второй лиге России (третий национальный дивизион), сообщает журналист Эндрю Тодос.

УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА относительно незаконного включения крымских клубов в чемпионат России

Таким образом, оккупанты продолжают интегрировать клубы с оккупированных украинских территорий в свой чемпионат, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА. Впрочем, РФС (Российский футбольный союз – прим.), судя по всему, не боится исключения из этих ассоциаций – они так и не отреагировали на этот беспредел.

Напомним, УАФ уже обращалась в ФИФА и УЕФА, чтобы они лишили РФС членства в своих ассоциациях.

ФІФА поставилася до нас, як до Росії, – Палкін про гроші для українців, зброю ультрас і скандал Шахтаря в УПЛ