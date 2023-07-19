Союз європейських футбольних асоціацій продовжує доводити свою безхребетність у прийнятті важливих і відповідальних рішень.

"Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС та створення в Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення.

Клуби з Криму зіграли в чемпіонаті Росії – ФІФА та УЄФА мовчать і далі

Ми перебуваємо в контакті з РФС та Українською асоціацією футболу", – йдеться у повідомлення УЄФА.

Нагадаємо, 16 липня, два футбольні клуби з Криму – Севастополь та ялтинський Рубін – вперше зіграли у чемпіонаті Росії (у Другій лізі). Союз європейських футбольних асоціацій зобов'язаний накласти додаткові санкції на країну-окупанта, однак не поспішає це робити.

У 2022 році УЄФА та ФІФА виключили всі російські клуби та збірні зі своїх турнірів. РФС погрожував перейти до азійської конфедерації, однак все залишилось на рівні балачок.

Кримські клуби зіграли в чемпіонаті Росії: УАФ офіційно звернулася до УЄФА та ФІФА