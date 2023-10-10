Сегодня, 10 октября, Исполнительный комитет УЕФА объявил, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

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Соревнования пройдут в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле. Финальный матч состоится на лондонском стадионе Уэмбли. Стоит заметить, что у Великобритании и Ирландии не было конкурентов за право проведения турнира. Также УЕФА объявил, что Евро-2032 проведет Италия и Турция.

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы 2024 состоится в Германии.

CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!



Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.



Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023