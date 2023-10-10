УЕФА официально объявил о месте проведения двух чемпионатов Европы
13:23 - Читати українською
Европейский футбольный союз решил, где состоится ЧЕ-2026.
Сегодня, 10 октября, Исполнительный комитет УЕФА объявил, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.
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Соревнования пройдут в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле. Финальный матч состоится на лондонском стадионе Уэмбли. Стоит заметить, что у Великобритании и Ирландии не было конкурентов за право проведения турнира. Также УЕФА объявил, что Евро-2032 проведет Италия и Турция.
Напомним, что финальная часть чемпионата Европы 2024 состоится в Германии.
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