УЕФА недавно принял решение вернуть некоторые команды страны-террористки к международным соревнованиям. Такие намерения возмутили европейские государства, которые начали отказываться от матчей с участием российских команд.

ФИФА повторила позорное решение УЕФА и порадовала Россию

Как информирует The Independent, среди некоторых футбольных федераций существует напряженность в связи с решением допустить россиян к международным турнирам. Многие ассоциации также очень недовольны тем, как УЕФА рассмотрел этот вопрос – президент союза Александер Чеферин просто внес его в список "других тем" без предварительного уведомления. Это стало сюрпризом для многих стран-членов УЕФА.

Возникшее давление побудило УЕФА внести вопрос о допуске российских команд в повестку дня заседания исполнительного комитета, которое состоится во вторник, 10 октября. Некоторые источники считают, что решение может быть изменено.

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