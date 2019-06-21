УЕФА проинспектировал стадион Александрии перед матчами Лиги Европы – Арена Львов может стать альтернативой

Комиссия от европейского футбольного союза провела осмотр стадиона Ника.

Инспекторы проверили готовность арены Александрии к матчам группового этапа Лиги Европы. Представители УЕФА потратили на ревизию три дня, ее итоги станут известны в течение двух ближайших недель.

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"Наш стадион уже был аттестован, когда команда выступала в квалификации Лиги Европы. Мы воспользовались правом подать свой стадион в качестве основного на групповой этап. По моему мнению, в Европе есть стадионы, с которыми Ника вполне может конкурировать. Если эти стадионы имеют право принимать матчи группового этапа Лиги Европы, то мы обязаны бороться за получение такого же статуса.

Конечно, по итогам визита поступят замечания, и мы будем стараться их устранить – мы уже имеем опыт выполнения сложных технических задач в сжатые сроки. Если замечания будут настолько существенными, что сделают невозможным соблюдение дедлайнов, то мы будем играть на стадионе Арена Львов.

Одна из главных причин – там полностью новый газон, а инфраструктура стадиона полностью соответствует требованиям УЕФА, в отличие от альтернативных вариантов. Но хочу подчеркнуть, что клуб готов сделать все возможное, чтобы принимать матчи в Александрии", – прокомментировал визит европейцев директор Александрии Дмитрий Китаев для официального сайта клуба.

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