УЄФА проінспектував стадіон Олександрії перед матчами Ліги Європи – Арена Львів може стати альтернативою

Комісія від європейського футбольного союзу провела огляд стадіону Ніка.

Інспектори перевірили готовність арени Олександрії до матчів групового етапу Ліги Європи. Представники УЄФА витратили на ревізію три дні, її підсумки стануть відомими упродовж двох найближчих тижнів.

Олександрія офіційно оголосила про підписання трьох перших літніх новачків

"Наш стадіон вже був атестований, коли команда виступала в кваліфікації Ліги Європи. Ми скористалися правом подати свій стадіон як основний на груповий етап. На мою думку, в Європі є стадіони, з якими Ніка цілком може конкурувати. Якщо ці стадіони мають право приймати матчі групового етапу Ліги Європи, то ми зобов'язані боротися за отримання такого ж статусу.

Звичайно, за підсумками візиту надійдуть зауваження, і ми будемо намагатися їх усунути – ми вже маємо досвід виконання складних технічних завдань в стислі терміни. Якщо зауваження будуть настільки істотними, що унеможливлять дотримання дедлайнів, то ми будемо грати на стадіоні Арена Львів.

Одна з головних причин – там повністю новий газон, а інфраструктура стадіону повністю відповідає вимогам УЄФА, на відміну від альтернативних варіантів. Але хочу підкреслити, що клуб готовий зробити все можливе, щоб приймати матчі в Олександрії", – прокоментував візит європейців директор Олександрії Дмитро Китаєв для офіційного сайту клуба.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону