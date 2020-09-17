За престижную награду поборются Бруну Фернандеш (МЮ/Спортинг), Ромелу Лукаку (Интер) и Эвер Банега (Севилья), информирует официальный сайт УЕФА.

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Звезда "красных дьяволов" отметился 8 голами и 4 ассистами в 10 матчах, став лучшим бомбардиром турнира. Лукаку отстал совсем немного – 7 голов и 2 ассиста в 6 поединках. Бельгиец забивал дважды Шахтеру в полуфинале, а также один раз Севилье в финале. Именно представитель андалусийцев является третьим претендентом – хавбек Эвер Банега отдал 4 ассиста в 7 встречах, а также был лидером команды-победителя.

Окончательные результаты голосования за лучшего игрока Лиги Европы 2019/20 будут обнародованы 2 октября на жеребьевке группового этапа турнира.

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