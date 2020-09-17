За престижну нагороду поборються Бруну Фернандеш (МЮ/Спортінг), Ромелу Лукаку (Інтер) та Евер Банега (Севілья), інформує офіційний сайт УЄФА.

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Зірка "червоних дияволів" відзначився 8 голами та 4 асистами у 10 матчах, ставши найкращим бомбардиром турніру. Ромелу Лукаку відстав зовсім трохи – 7 голів та 2 асисти в 6 поєдинках. Бельгієць забивав двічі Шахтарю у півфіналі, а також один раз Севільї у фіналі. Саме представник андалусійців є третім претендентом – хавбек Евер Банега віддав 4 асисти в 7 зустрічах, а також був лідером команди-переможця.

Остаточні результати голосування за найкращого гравця Ліги Європи 2019/20 будуть оприлюднені 2 жовтня на жеребкуванні групового етапу турніру.

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