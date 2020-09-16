Лига Европы: Виллем ІІ уничтожил Прогресс, Лех Костевича обыграл на выезде Хаммарбю
Состоялись первые поединки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига Европы, второй квалификационный раунд
Прогресс – Виллем II – 0:5
Голы: Павлидис, 20, 34, Саглам, 28 Наннели, 46, Трезор, 65
Хаммарбю – Лех – 0:3
Голы: Тиба, 55, Камински, 89, Марчвински, 90+3
Удаление: Андерсен, 63
Б-36 Торсгавн – Нью Сейнтс – 1:2
Голы: Пшибыльски, 47, Радосавлевич 120+2 – Смит, 81, Эбб, 112
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Нидерландский Виллем II приехал в гости к Прогрессу. Люксембургский клуб не нашел никаких аргументов против представителя Эредивизи, и был вынужден 5 раз доставать мяч из сетки ворот.
Хаммарбю и Лех аккуратно начали встречу и не слишком рисковали у ворот друг друга. После перерыва поляки полностью завладели инициативой и отгрузили сопернику три безответных мяча. Украинский защитник Леха Владимир Костевич провел весь поединок на скамейке запасных.
Торсгавн и валлийский Нью Сейнтс устроили настоящий экшн. За основное время команды обменялись голами. В овертайме игроки Нью Сейнтс вышли вперед, но футблисты с Фарерских островов создали чудо и сравняли счет за несколько секунд до финального свистка. Все решалось в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались представители Б-36 Торсгавна.
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