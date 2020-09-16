Лига Европы, второй квалификационный раунд

Прогресс – Виллем II – 0:5

Голы: Павлидис, 20, 34, Саглам, 28 Наннели, 46, Трезор, 65

Хаммарбю – Лех – 0:3

Голы: Тиба, 55, Камински, 89, Марчвински, 90+3

Удаление: Андерсен, 63

Б-36 Торсгавн – Нью Сейнтс – 1:2

Голы: Пшибыльски, 47, Радосавлевич 120+2 – Смит, 81, Эбб, 112

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Нидерландский Виллем II приехал в гости к Прогрессу. Люксембургский клуб не нашел никаких аргументов против представителя Эредивизи, и был вынужден 5 раз доставать мяч из сетки ворот.

Хаммарбю и Лех аккуратно начали встречу и не слишком рисковали у ворот друг друга. После перерыва поляки полностью завладели инициативой и отгрузили сопернику три безответных мяча. Украинский защитник Леха Владимир Костевич провел весь поединок на скамейке запасных.

Торсгавн и валлийский Нью Сейнтс устроили настоящий экшн. За основное время команды обменялись голами. В овертайме игроки Нью Сейнтс вышли вперед, но футблисты с Фарерских островов создали чудо и сравняли счет за несколько секунд до финального свистка. Все решалось в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались представители Б-36 Торсгавна.

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