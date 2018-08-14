УЕФА объявил номинантов на лучший гол сезона 2017/18

Гол Роналду в ворота Ювентуса / фото из соцсетей

УЕФА начал голосование за лучший гол сезона 2017/18.

На победу в опросе претендуют голы с 11 турниров под эгидой организации. С каждого турнира за последний год технические наблюдатели УЕФА отобрали по одному претенденту.

ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией

В список кандидатов вошли:

Люси Бронза (Лион – Манчестер Сити, женская Лига чемпионов)

Ольга Кармона (Швейцария – Испания, чемпионат мира среди девушек до 19 лет)

Елисандро (Спортинг – Интер, кубок УЕФА по футзалу)

Эллиот Емблтон (Турция – Англия, чемпионат Европы среди юношей до 19 лет)

Кристиан Эриксен (Ирландия – Дания, европейская квалификация ЧМ-2018)

Паулу Эштрела (Порту – Бешикташ, юношеская лига УЕФА)

Ева Наварро (Германия – Испания, чемпионат Европы среди девушек до 17 лет)

Димитри Пайе (Марсель – РБ Лейпциг, Лига Европы)

Гонсалу Рамуш (Словения – Португалия, чемпионат Европы среди юношей до 17 лет)

Рикардинью (Португалия – Румыния, Евро-2018 по футзалу),

Криштиану Роналду (Ювентус – Реал, Лига чемпионов).

Отдать свой голос за лучший гол сезона можно здесь. Голосование будет продолжаться до 27 августа.